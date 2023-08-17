أعلن الجيش الأردني أنه أسقط أمس طائرة مسيرة كانت تحاول تهريب متفجرات من سورية إلى المملكة.



وقال الجيش في بيان إنه أسقط «مسيرة محملة بمواد متفجرة نوع «تي إن تي» قادمة من الأراضي السورية».



ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن «قوات حرس الحدود وبتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية».



وأضاف أنه «تم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية».



وأشار المصدر إلى أن «الطائرة التي تحمل مواد متفجرة من نوع «تي ان تي» تم التعامل معها من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي».



ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل.



ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات، ولا سيما حبوب الكبتاغون، من سورية إلى المملكة حيث تشكل قضية المخدرات التي اصبحت سورية اكبر مركز لتصنيعها وتهريبها في المنطقة ما يثير قلق جيرانها.



ومحاولات التهريب هذه باتت «منظمة» وتستخدم فيها طائرات مسيرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة، ما دفع الأردن لاستخدام سلاح الجو مرات عدة لإحباطها.



وأسقط الجيش الأحد الماضي طائرة مسيرة أخرى استخدمت في محاولة تهريب مادة «الكريستال» المخدرة من سورية، بعد أقل من ثلاثة أسابيع على إسقاط أخرى محملة بنفس المادة.



وزار وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي سورية في 3 يوليو الماضي وبحث مع الرئيس السوري بشار الأسد ملفي اللاجئين السوريين ومكافحة تهريب المخدرات.



وكان الجيش الأردني أعلن في 17 فبراير 2022 أن السلطات الأردنية أحبطت خلال نحو 45 يوما مطلع ذلك العام دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون، ما يعادل الكمية التي تم ضبطها طوال العام 2021، عبر الحدود الممتدة على حوالى 375 كيلومترا.