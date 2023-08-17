خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة تعمل ـ بكل ما أوتيت من قدرة ـ على التقليل من تأثير الأزمة الاقتصادية التي جاءت نتيجة الحرب الروسية وقبلها أزمة «كورونا»، وذلك عبر برامج يجرى تنفيذها، ترعى في المقام الأول المواطنين وأصحاب الظروف الصعبة.



وقال الرئيس السيسي، خلال لقائه امس مع أهالي مطروح والسلوم وسيدى براني، حيث أجرى حوارا معهم خلال جولته التفقدية بمحافظة مطروح، إن الدولة المصرية في صراع مع الظروف التي تولدت جراء الأزمتين، مشددا على أن الظرف الاقتصادي يعد تحديا للدولة «ونحن مصرون على مواجهته».



وأشار الرئيس السيسي في حديثه، إلى الأزمة الاقتصادية «التي يتأثر بها الكثير»، وإلى ارتفاع الأسعار، وقال إنه على علم بذلك، وإننا كمسؤولين في الدولة « نبغي إلا الخير لكل الناس وبلدنا وليس لدينا هدفا آخر غير ذلك».



وشدد على أن أزمتي كورونا والحرب الروسية «ليس للدولة المصرية أي دخل فيهما، لكننا نتأثر بهما»، وقال «إن التحدي الخاص بهما والظرف الاقتصادي الصعب ـ كتحد ـ لابد أن ينتهي ليس لأنني موجود، لكن هذه هي حكمة الله في الدنيا، أي أن الإنسان والمجتمع والعالم يواجه تحديات، وبالجهد والتخطيط والإرادة يتجاوزها ويقابل تحديا آخر، ويتجاوزه ويتغلب عليه».



وتطرق إلى أن مصر صادفتها تحديات كبيرة على مدى السنوات الماضية، و«بفضل الله ـ سبحانه وتعالى ـ والجهد والإرادة، نعبر هذه التحديات»، واستذكر الرئيس السيسي التحدي الكبير الذي واجهته الدولة المصرية خلال 1967، والذي نجحت الدولة في عبوره واجتيازه في 1973.



كما شدد الرئيس على أن الدولة لا تستطيع مواجهة أي تحد بمفردها، لكن «بكم» ـ أي الشعب المصري ـ وأيضا بفهم ووعي المصريين وتحملهم «نستطيع العبور».



وأكد الرئيس السيسي أن الحكومة تعمل ـ قبل 8 أعوام ـ على امتداد الدولة المصرية، ولا توجد منطقة لم تصل إليها أيدي التطوير والتنمية من أسوان حتى السلوم، في إطار رؤية الدولة 2030.



ولفت إلى أن الظروف الحالية في الدولة لم تكن انعكاسا لأي إجراء أو قرار يتسم بعدم الرشد من الدولة، وأنه خلال العشر سنوات الماضية كانت الدولة المصرية حريصة على عدم المغامرة بالناس في أي شيء يكون له مردود غير جيد على البلاد.



وقال إن ما تعيشه البلاد من ظروف حالية، يعتبر تحديا من ضمن العديد من التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وساق الرئيس السيسي مثالا آخر بتحدي الإرهاب الذي واجهته الدولة المصرية منذ عام 2011 وحالة عدم الاستقرار الذي انتهي بجهد ودماء المصريين، مشيرا إلى وجود برنامج كبير للتطوير خاص بأهالي سيناء، مؤكدا أن ذلك حق لهم.



وخلال اللقاء، وجه الرئيس السيسي التحية لأهالي محافظة مطروح، معربا عن سعادته بلقائه مع أهالي مطروح وسيدي براني.



وقال السيسي إن «محافظة مطروح وما يطلق عليها بالكامل المنطقة الغربية من قبل مطروح بكثير لم يكن هناك اهتمام بهذه المنطقة من الدولة خلال السنوات الماضية، ونحن مهتمون جدا ونعمل بجد، والمشاريع المستهدفة به محافظة مطروح سواء مشاريع مثل الموانئ التي يتم تنفيذها أو القطار السريع أو المدن التي يتم تشييدها سيكون لها تأثير كبير جدا خلال المرحلة الحالية».



وأوضح الرئيس أنه لاحظ ـ في جولة له عبر الطائرة ـ تطورا كبيرا في ميناء جرجوب، الذي قام بافتتاحه قبل أربع سنوات، وهو ما يعد خطوة على الطريق، بالنسبة إلى الذي تستهدفه الدولة من مشروعات في محافظة مطروح، موضحا أن هناك تطويرا تقوم بتنفيذه الدولة وآخر «أنتم تنفذونه».



وأشار السيسي إلى أن المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها ـ من مدن جديدة وقطار سريع من جرجوب حتى السلوم عن طريق حباطة ـ ستعود بالنفع الكبير على أهالي المنطقة، ومنفذ السلوم الذي يتم العمل فيه قبل 4 سنوات، من أجل زيادة حركة التجارة مع أشقائنا في ليبيا.