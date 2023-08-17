قالت كوريا الشمالية إن الجندي الأميركي الذي دخل أراضيها في يوليو المنصرم، كان يريد الفرار من «التمييز العنصري» في الجيش، وذلك في أول تأكيد من بيونغ يانغ احتجازها العسكري ترافيس كينغ. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية بأن كينغ «قد أقر بالدخول إليها بشكل غير قانوني».



وأشارت إلى أن كينغ «قال خلال التحقيق إنه قرر المجيء إلى جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية لأنه يمقت المعاملة اللاإنسانية والتمييز العنصري في الجيش الأميركي».



وتابعت الوكالة أن كينغ «أعرب عن رغبته باللجوء إلى جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية أو أي دولة أخرى وقال إنه يشعر بخيبة أمل من المجتمع الأميركي غير المتكافئ»، موضحة أن التحقيق الذي يجريه النظام مستمر.



وأفاد الجيش الأميركي في وقت سابق بأنه كان مقررا أن يعود كينغ، إلى الولايات المتحدة لمواجهة إجراءات تأديبية لانضمامه إلى مجموعة سياح يزورون المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين ثم عبر الحدود في 18 يوليو المنصرم.