وجه النائب شعيب شعبان سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د. سعد البراك قال في مقدمته، استنادا إلى نص المادة رقم (99) من الدستور وإلى نصوص المواد 121 حتى 125)

من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

على ضوء ما سبق." بما يخص الخطوط الجوية الكويتية "

وطالب تزويده وإفادته بالآتي مشفوعاً بالمستندات

1 - مدى صحة حـصول رئيس و أعضاء مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية و الرئيس التنفيذي و مساعديه و أخرين من المقربين منهم لعضوية نادي الواحة من الفئة الأعلى "البلاتينيوم" دون استيفائهم للشروط المطلوبة للحصول على العضوية ؟ كما يرجى تزويـــــدي بجدول تفصيلي يبين من خلاله رقم العضوية و تاريخ الحصول على العضوية و الشروط المستوفاة للحصـــــــول على عضوية البلاتينيوم و ذلك لجميع الحاصلين علـــى العضوية منذ تاريخ 1/1/2020 حتـــــــى تــــــاريخ ورود السؤال

2- ماهي نوعية و أعداد عقود العمل المختلفة التي يتم ع الموظفين في الخطوط الجويـــــة بموجبها التعاقد الكويتية و ماهي أسباب عدم الالتزام بعقد موحـــد مــــع الموظفين ؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن تلك العقود

3- ماهي أسباب ارتفاع أسعار تذاكر طيران الخطوط الجوية الكويتية مقارنة مع باقي خطوط الطيــــــران المصنفة عالمياً ؟

4- ماهي أسباب نقص و تردي ا ردي الخدمات الأساسية و الترفيهية للمسافرين على طائرات الخطوط الجويـــــــة الكويتية ؟

5- بما يتعلق بتأخير رحلات الطيران للخطوط الجويـــــة الكويتية في الفترة الأخيرة ، يرجى افادتنا بالتــــــالي مشفوعاً بالمستندات إن وجدت :

أ- ماهي الأسباب التي أدت لتأخير رحلات الطيران لعدد من الوجهات المختلفة و لساعات طويلة رغم تصريح الادارة العليا في الخطوط الجوية الكويتية بإنتهاء أزمة تأخير الرحلات ؟

ب- ماهي الطريقة المتبعة للتعامل مع المسافرين الذين تم تأخير رحلاتهم لساعات طويلة ؟ و هـل تـم تعويضهم نتيجة ذلك التأخير ؟

ج- مدى صحة تأخير عدد من الرحلات بسبب وجود نقص في أعداد طاقم الطائرات و نقص موظفي صيانة الطائرات من مهندسين و ميكانيكيين ؟

د- ماهي خطة الطوارئ التي وضعتها الادارة العليا لحل أزمة تأخير الرحلات التابعة للخطوط الجوية الكويتية ؟

هـــ أسباب عدم صيانة و التأكد من جاهزية طائرات الخطوط الجوية الكويتية ما قبل موسم السفر ؟