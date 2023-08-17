استيفاء نسبة الـ 10 ‎%‎ من المحلات الاستثمارية لصالح المشاريع الصغيرة

بشرى شعبان

أعلن وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز المطيري، عن تشكيل لجنة عليا للمشروعات الصغيرة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون التعاون وعضوية مدير إدارة التنمية التعاونية ممثليين عن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة وأعضاء آخرين.

وقال في تصريح صحافي، إن تشكيل هذه اللجنة جاء بناءً على توجيهات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك بشأن دعم أصحاب المشروعات الصغيرة للاستثمار في الجمعيات التعاونية.

وأوضح أن اللجنة تختص بدعم وتطوير ومتابعة عمل أصحاب المشروعات الصغيرة في الجمعيات التعاونية إضافة إلى اختيار نوع الأنشطة الاستثمارية وتنويع فرص الاستثمار أمام المبادرين وكذلك النظر والبت بجميع المعوقات والعراقيل التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة.

ولفت المطيري إلى توجه بمخاطبة اتحاد الجمعيات التعاونية للتعميم على كافة الجمعيات بوجوب تشكيل وتفعيل دور لجنة المشروعات الصغيرة في الجمعيات التعاونية وكذلك في اتحاد الجمعيات للقيام بمهامها واختصاصاتها المحددة وفقا للقرار الوزاري رقم 46 /أ لسنة 2021 بشأن لائحة تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته.

وأكد المطيري على ضرورة الالتزام باستيفاء النسبة المقررة 10 ‎%‎ من المحلات الاستثمارية في الجمعيات التعاونية لأصحاب المشروعات الصغيرة طبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 14/ 2018 بشأن الصندوق الوطني.