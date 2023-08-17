في أول زيارة رسمية له إلى السعودية، وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى الرياض، لعقد مباحثات مع مسؤولين بالمملكة.



واستقبل وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، نظيره الإيراني في مقر الخارجية بالرياض، حيث يعقدان جلسة ثنائية، ستتطرق إلى العديد من الملفات، أبرزها المصالحة وعودة العلاقات الديبلوماسية بين الجانبين، وفق ما أفادت «العربية - الحدث».



وكان متحدث باسم الخارجية الإيرانية صرح في وقت سابق هذا الشهر بأن عبداللهيان سيناقش خلال زيارته للرياض القضايا الثنائية وإحياء التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة.