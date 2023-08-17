عبدالعزيز الفضلي

في إطار الاستعدادات والجهوزية للعام الدراسي 2023/2024 ، أصدر وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان، قرارات بافتتاح 18 مدرسة في منطقة الفروانية التعليمية ومنطقة الأحمدي التعليمية على النحو التالي: 4 مدارس لكافة المراحل في منطقة الخيران السكنية، 2 رياض الأطفال في منطقة صباح الأحمد ، 7 مدارس لكافة المراحل التعليمية في منطقة غرب عبدالله المبارك ، معهد ديني ابتدائي بنات غرب عبدالله المبارك ، وإعادة افتتاح 2 من رياض الأطفال في منطقة الظهر ، وإعادة افتتاح مدرسة ابتدائي بنين ذات معلمات في منطقة الظهر.