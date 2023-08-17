بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الغابون الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الغابون وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية إندونيسيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.