التعاون والتنسيق يتواصلان بين الديوان والجهات المرتبطة آلياً لتجميع أكبر عدد من الاحتياجات

حصة الأسد لـ«الكهرباء» وإبلاغ المواطنين المرشحين بمراكز عملهم قاب قوسين

مريم بندق

قالت مصادر حكومية مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إنه تم تحديث الأنظمة الإلكترونية لديوان الخدمة المدنية لمطابقتها مع الهيكل التنظيمي المعتمد في 5 يونيو الماضي.

وكشفت عن أنه تم حتى الآن قبول 1000 كتاب احتياج ترشيح فردي للتعيين في جميع الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية ما عدا وزارتي الأشغال والشؤون والإدارة العامة الطيران المدني.

وأوضحت انه تم قبول كتب الراغبين في التوظيف ممن وصل الترتيب لهم في الأحقية للترشيح للعمل في الجهات المرشحين للعمل فيها.

وبينت المصادر أن حصة الأسد من كتب الاحتياج كانت من نصيب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وان التعاون والتنسيق يتواصلان بين الديوان والجهات المرتبطة آليا لتجميع أكبر عدد من الاحتياجات، كاشفة عن أن إبلاغ المواطنين المرشحين بمراكز عملهم قاب قوسين أو أدنى.

وثمنت جهود العاملين في مختلف الإدارات والتي منها على سبيل المثال وليس الحصر العلاقات العامة، والاختيار، حيث أتما عملهما على أكمل وجه لتسهيل إجراءات الراغبين في التوظيف من المسجلين على موقع الديوان وحان دورهم طبقا للنظم واللوائح المطبقة.