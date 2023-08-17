أكد وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان أن استئناف العلاقات الديبلوماسية مع إيران نقطة مفصلية للأمن بالمنطقة.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في الرياض، ان رغبتنا صادقة في تعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين.

وأضاف: إن المملكة حريصة على تفعيل الاتفاقيات السابقة مع إيران خاصة في الجوانب الأمنية، مؤكدا التطلع إلى مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.

من جهته، قال عبداللهيان: أكدت عزم البلدين على تعميق العلاقات في مختلف المجالات، مضيفا: اتفقنا مع المملكة على تسمية لجان فنية وتخصصية بين البلدين.