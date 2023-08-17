حذرت وزارة التجارة والصناعة المواطنين والمقيمين من التعامل مع المواقع الالكترونية المشبوهة التي تنتحل اسم الوزارة وتقوم بعمليات نصب واحتيال بحجة تقديم الشكاوى والبلاغات.

وأكدت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن عمليات الاحتيال التي تعرض لها بعض المواطنين والمقيمين لم تتم من خلال موقع أو حساب الوزارة الرسمي على شبكة «الانترنت» أو من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أنها تراجع باستمرار إجراءات حماية بيانات المستخدمين مبينة أنها تتابع وترصد عمليات النصب والاحتيال التي تقوم بها هذه المواقع المشبوهة.

وأوضحت أنها تبادر باستمرار بالتبليغ الفوري عن تلك العمليات الى الجهات المختصة ممثلة بإدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية لاتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل منع عمليات النصب والاحتيال ومن بينها حجب هذه المواقع الإلكترونية.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند اجراء أية عمليات عبر شبكة الانترنت وذلك بالتأكد من العنوان الرسمي الالكتروني للوزارة، لافتة إلى أنها «لم ولن تطلب من المستفيدين من خدماتها الالكترونية تقديم أية معلومات تخص ارقام حساباتهم البنكية أو الأرقام السرية وOTP».

وأفادت بأنه بإمكان المواطنين والمقيمين التعرف على الخدمات والمعاملات الإلكترونية للوزارة وتقديم الشكاوى والبلاغات من خلال تطبيق «سهل» الحكومي.