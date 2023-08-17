أسامة أبو السعود

أصدر وزير العدل ووزير دولة لشؤون الإسكان فالح عبدالله الرقبة قرارا وزاريا بتدوير عدد من الوظائف الاشرافية في وزارة العدل شملت عددا من مديري التنفيذ العادي والأسرة بمختلف محافظات البلاد.

وجاء في القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه مادة (1): تدوير (نقل) كل من الموظفين الآتية أسماؤهم بعد من الوظيفة الإشرافية التي يشغلها كل منهم إلى الوظيفة الإشرافية الموضحة قرين اسم كل منهم وهم:

1- أيمن عثمان علي المحارب من مدير إدارة تنفيذ محكمة مدير إدارة تنفيذ محكمة الأسرة بمحافظة الفروانية الى مدير ادارة تنفيذ الأسرة بمحافظة العاصمة.

2- علي ياسين يعقوب مال الله من مدير إدارة تنفيذ محكمة الأسرة بمحافظة حولي الى مدير إدارة تنفيذ محافظة مبارك الكبير.

3- أحمد مساعد سالم يوسف العبد الجادر من مدير إدارة تنفيذ محكمة الأسرة بمحافظة الجهراء الى مدير إدارة تنفيذ محكمة الأسرة بمحافظة مبارك الكبير.

4- مبارك عبيد صنت الرشيدي من مدير إدارة تنفيذ محافظة حولي الى مدير إدارة تنفيذ محكمة الأسرة بمحافظة الجهراء.

‏5- ‎فلاح مرضي فالح الرشيدي من مدير إدارة تنفيذ محافظة الأحمدي الى مدير إدارة تنفيذ محافظة الجهراء.

6- عبدالعزيز سعود عبدالعزيز البالول من مدير إدارة تنفيذ محافظة مبارك الكبير الى مدير إدارة تنفيذ محافظة الأحمدي.

7- يعقوب يوسف عبدالله الكندري من مدير إدارة تنفيذ محكمة الأسرة بمحافظة مبارك الكبير الى مدير إدارة تنفيذ محكمة الأسرة بمحافظة الأحمدي.

8- محمد حمد سعد العدواني من مدير إدارة تنفيذ محافظة الجهراء الى مدير إدارة تنفيذ محافظة الفروانية.

9- حسين علي محمد الحمادي مدير إدارة تنفيذ محكمة الأسرة بمحافظة الأحمدي الى مدير إدارة تنفيذ محافظة حولي.

10- ساره حسين عيد البدر مدير إدارة تنفيذ محكمة الأسرة بمحافظة العاصمة الى مدير إدارة تنفيذ محكمة الأسرة بمحافظة الفروانية.

وجاء في المادة الثانية من قرار وزير العدل على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وإبلاغه لذوي الشأن.