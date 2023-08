The Adventures of Jurassic Pet: The Lost Secret

بينما تتولى المراهقة «ويندي» وجدتها مسؤولية حماية بوابة سحرية تقود إلى عصر الديناصورات، يتسلل ديناصور صغير إلى عالمنا ويصبح هدفا لمنظمة إجرامية شريرة، فيصبح على «ويندي» التدخل وإعادة الديناصور إلى «العالم الجوراسي»، حيث ينتمي.



الفيلم من إخراج كل من: كريس هويت وريان بيلغارت، بطولة: صوفي بروكتور، مايلز كورين مور، لارون مارزيت، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 17 الجاري.

Last Voyage of the Demeter

يحكي الفيلم عن تفاصيل الأحداث الغريبة التي حدثت لطاقم السفينة أثناء محاولتهم النجاة من رحلة المحيط التي فشلت بسبب وجود شخص مرعب على متن السفينة، كانت المفاجأة عندما وصلت السفينة إلى ميناء ويتبي، حيث كانت مهجورة دون وجود أي فرد من الطاقم.



الفيلم من إخراج: أندريه أفريدال، بطولة: دافيد داستمالشيان، آشلينغ فرانشوزي، ليام كونينغهام، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 17 الجاري.