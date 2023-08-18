يقول الكاتب محمود قاسم في كتابه «سينما الخيال العلمي»: «من الأهمية أن تكون هناك دراسة عن العلم، والتخيل إلى أي حد بلغت السينما هذه المكانة المتألقة من التخيل، وصنع الأحلام الأبدية التي حلم البشر بإنجازها، وعلى رأسها الصعود إلى الفضاء وغزو المجرات والنزول إلى مدن أعماق البحار والمحيطات والتعرف على منجزات الهندسة الوراثية، والصراع بين أدمغة البشر والذكاء الصناعي، وكافة موضوعات العلم التي صارت في مقدمة اهتمامات الأدباء والسينمائيين الذين قدموا كل هذه الأفلام الكثيرة العدد من التخيل العلمي، في كل أنحاء العالم، وخاصة في الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي سابقا، فتبارت الأطراف ليس فقط في المعامل بل في قاعات العروض السينمائية وأرفف مكتبات التخيل العلمي، لاستشراف المستقبل من خلال ما تخيله العلماء حول منجزات أعمالهم في المستقبل».



وفي كتابه «ضريبة هوليوود» يؤكد أحمد دعدوش أن الكتاب هو الأول من نوعه الذي يستعرض الوجود العربي في سينما هوليوود، فبين كيف كانت مشاركة الممثلين العرب؟ وكيف صورت السينما الأميركية القضايا العربية والإسلامية؟ ولكن بنظرة محايد بالأرقام والحقائق وتنحية العواطف، حيث يقول فيه دعدوش: «تستحوذ هوليوود اليوم على نصيب الأسد في عالمي الإعلام والترفيه حول العالم، ويستغل أباطرتها هذا النفوذ لتحقيق مصالحهم السياسية والثقافية والاقتصادية، وهو ما ظهر جليا في تأطير نظرة الغرب للإسلام والمسلمين على مدى تاريخ السينما الممتد لأكثر من قرن، وبالتوازي مع تطور الصراع منذ احتلال فلسطين».



ويتابع: «في الوقت نفسه، يطمح الكثير من السينمائيين العرب والمسلمين إلى العالمية عبر بوابة هوليوود، ويرتهن قبولهم فيها غالبا بمدى استجابتهم للانخراط في لعبتها الدعائية»، وأكمل: «وتتنوع تجاربهم حسب ميولهم ومعتقداتهم وقدرتهم على الصمود أو المراوغة، بينما تكاد محاولات التصدي والتمرد تعد على أصابع اليدين»!



يحلل هذا الكتاب علاقة هوليوود بالعرب والمسلمين منذ نشأتها، وينفرد عن الدراسات السابقة بالتركيز على ردود أفعال من أسماهم «الهوليووديين العرب والمسلمين» ومدى استجابتهم وانخراطهم أو تمردهم، وخصوصا في السنوات العشر التالية لأحداث الحادي عشر من سبتمبر، وبكل ما تحمله من زخم وحساسية.



تعتمد لغة الكاتب على التحليل والتفكيك، سواء من جهة النقد السينمائي أو دراسة التأثير السلوكي والنفسي، فضلا عن البعدين السياسي والثقافي، ويستهدف في لغته المبسطة تنمية الوعي البصري والنقدي لدى المشاهد العادي لاكتشاف الرسائل المباشرة والمبطنة في الفن السينمائي، والتي تستهدف غالبا التأثير على العقل اللاواعي بهدف تغيير انطباعاته وأفكاره حول العديد من القضايا السياسية والثقافية، ويتناول الكاتب هذا التأثير من خلال نماذج مشهورة لعدد من أهم الأفلام ذات الشهرة العالمية، والتي كان للعرب والمسلمين دور فاعل في إنجاحها!