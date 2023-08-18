القاهرة - هالة عمران



أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة خدمة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد «أونلاين» عبر موقع الهيئة على الإنترنت، ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، في إطار حرص وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية على توفير كل الوسائل الحديثة لحجز تذاكر السكك الحديدية تيسيرا على المواطنين من رواد السكك الحديدية.



وقالت الهيئة، في بيان لها امس، إن هذا الإجراء يأتي استكمالا لعمليات التطوير والتحول الرقمي الذي تقوده وزارة النقل في كل الهيئات والقطاعات التابعة، منوهة بأن الراكب يستطيع حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت أو الموبايل، حيث يقوم الراكب بسداد ثمن التذكرة عبر البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني، ويتسلم الراكب تذكرته إلكترونيا ويستطيع طباعتها أو الاحتفاظ بها على الهاتف واستخدامها دون الحاجة للذهاب إلى شباك تذاكر محطة القطارات.



وأضافت أن الهيئة حريصة على تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة استخدام أحدث النظم العالمية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والتحول الرقمي في كل الوزارات والجهات الحكومية ضمن رؤية مصر التنموية 2030.



وأشارت الهيئة إلى أن الخدمة تمكن الركاب من تسجيل بياناتهم الأساسية مثل الاسم والرقم القومي وعنوان البريد الإلكتروني، بما يتيح حجز تذاكر القطارات قبل موعد قيام القطار بـ 15 يوما، بالإضافة إلى إمكانية قيام الراكب منفردا بحجز حتى 4 تذاكر في اليوم الواحد، وتستخدم التذكرة في العبور من البوابات الإلكترونية، وكذلك يمكن إظهارها عند الحاجة.



وتابعت أنه يمكن للمسافرين إدارة حجوزاتهم الإلكترونية وتعديلها أو رد التذكرة في حالة الإلغاء، ويتم رد النقود المستحقة للركاب إلكترونيا على الكارت المستخدم في الحجز خلال 14 يوم عمل بعد خصم الرسوم المقررة، وقريبا سيتم إتاحة الحجز عن طريق وكلاء البيع في المحال التجارية إلى جانب الموقع الإلكتروني وتطبيق الموبايل أيضا.



وأوضحت الهيئة أن الركاب يمكنهم الحجز عن طريق موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر التالي: https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets، أو عن طريق تطبيق الهاتف المحمول الذي تم إطلاقه تحت اسم ENR Tickets، والذي يتوافر حاليا للهواتف الأندرويد على سوق جوجل من خلال الرابط التالي: https://play.google.com/store/apps/details؟id=enr.transit.maf، كذلك يتوافر أيضا لهواتف آبل من خلال الرابط التالي:



‏https://apps.apple.com/eg/app/egyptian-national railway/id1486815902.