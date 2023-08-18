بيروت - منصور شعبان



نفى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، «أن يكون قد التقى النائب السابق سليمان فرنجية»، وذلك بعدما تردد بقوة خبر لقائه رئيس «تيار المردة»، المرشح الرئاسي المدعوم من «حزب الله» وحلفائه سليمان فرنجية، على أثر التداول باحتمال حصوله كثمرة أولى للحوار بين التيار والحزب.



وأكد باسيل في تصريح، أن «كل ما يصدر في الإعلام والأجواء والمواقف عن موافقة باسيل على تأييد فرنجية هو غير صحيح إطلاقا ويجافي الحقيقة والوقائع، وهو مازال مؤيدا وملتزما بالكامل للتفاهم القائم مع القوى المعارضة وللتقاطع على ترشيح وتأييد أزعور، ويطالب بعقد جلسات نيابية متتالية للاختيار بين المرشحين المطروحين أو بالتوافق على اسم تلتقي حوله وحول برنامج عهده معظم الكتل النيابية. وغير ذلك، هو مضيعة للوقت والجهد وتمديد للأزمة مع المزيد من الانهيار، بما فيه أي حوار مفتوح دون برنامج وزمن محدود ومربوط بالتزام عقد جلسات انتخاب مفتوحة. أما الحوار مع حزب الله فيتضمن مطالب واضحة عبر عنها رئيس التيار في الإعلام وهي تتعلق باللامركزية الموسعة والصندوق الائتماني ومشروع بناء الدولة، ولم يصل الحوار بعد إلى مرحلة التداول بالأسماء».