القاهرة - هالة عمران



قال د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تنتظر النتيجة النهائية للمعلمين الجدد قبل تسلمهم العمل، ومن المقرر أن تصل الوزارة خلال الفترة المقبلة، موضحا أنها سيتم تسليم المعلمين الجدد العمل قبل بدء العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر المقبل.



وانطلقت المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويا، حيث يتم انتقاء المعلمين عن طريق اختبار المعلم في 5 مكونات أساسية هي: المكون المعرفي والتربوي والسلوكي واللغوي والاتصالات.



وبلغ عدد المتقدمين لوظيفة معلم في مسابقة الدفعة الأولى 140 ألفا، في حين أن الوزارة طلبت تعيين 30 ألف معلم، تم توزيعهم على التخصصات بداية من مرحلة رياض الأطفال إلى الصفوف الثلاثة الأولى في المرحلة الابتدائية، كما أن من بين الـ 140 ألف متقدم كان هناك 110 آلاف فقط أوراقهم سليمة، ودخل إلى الامتحان 95 ألفا، اجتاز منهم الاختبار بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 28 ألفا، وبالتالي أصبح لا مجال للواسطة أو المحسوبية في تعيين المعلمين نتيجة للحوكمة.



إلى ذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز، وذلك خلال الفترة من 17/8/2023 حتى 3/9/2023، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. https://tawzef.emis.gov.eg



وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان يتضمن أكبر عدد من الوظائف المتاحة بـ 38 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية و2 مركز تميز ليصل العدد لأكثر من 400 معلم بـ 12 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية.



وأشارت الوزارة إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها، وتهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة تطبق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم.



كما أوضحت الوزارة أن هناك مميزات للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز، من بينها: العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل، وتدريب تقني مستمر عالي الجودة على مستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين، وفرص للحصول على خبرات عملية عديدة تسهم في بناء مركز علمي متميز، وحوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء. وأن الوظائف شملت جميع التخصصات الفنية والثقافية والإدارية.



وأضافت الوزارة أنه سيتم التواصل مع المتقدمين عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف بعد غلق باب التقدم مباشرة، لتحديد مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية، والذي يعد اجتيازها ضرورة أساسية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز. والتسجيل من خلال هذا الرابط: https://tawzef.emis.gov.eg