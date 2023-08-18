يسعى مان سيتي إلى استثمار فوزه بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، من أجل تحقيق فوز مهم على أحد المنافسين المتوقعين في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز وهو نيوكاسل غدا السبت ضمن الجولة الثانية من المسابقة.



وسيكون على مان سيتي مواصلة مشواره بدون قائده البلجيكي ونجمه كيفن دي بروين، والذي تعرض للإصابة في مباراة الجولة الأولى ببطولة الدوري أمام بيرنلي، ليؤكد مدربه الإسباني بيب غوارديولا، غيابه لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر.



وتألق نيوكاسل في الجولة الأولى وحقق فوزا كبيرا على أستون فيلا 5-1، مقدما بداية رائعة للموسم تحت قيادة مدربه إيدي هاو، وتعاقداته الجديدة مثل الإيطالي ساندرو تونالي الذي لعب دورا كبيرا في الفوز والجناح هارفي بارنز.



وفي مباراة أخرى لا تقل أهمية، يحل مان يونايتد ضيفا على توتنهام، في مواجهة سيكون الفوز عنوانها الأول في محاولات الطرفين لاستئناف الموسم بشكل جيد وسط صعوبات كبيرة.



ورحل هاري كين عن صفوف توتنهام بعد 13 عاما قضاها في صفوف الفريق اللندني، إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني، فيما ذكرت تقارير أن توتنهام سيكون عليه تقبل حقيقة رحيل لاعب آخر، مع اقتراب لاعب الوسط الدنماركي إيميل هويبرغ من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.



وتعاقد توتنهام هذا الصيف مع لاعب وسط ليستر جيمس ماديسون، والذي تألق في أول ظهور رسمي له مع الفريق بعد صنعه هدفين في المباراة التي تعادل فيها الفريق 2-2 مع برينتفورد يوم الأحد الماضي، حيث قدم الفريق أداء جيدا قياسا إلى الغيابات في صفوفه ورحيل كين المؤثر.



على الجانب الآخر، ورغم فوزه في الجولة الأولى على وولفرهامبتون 1-0، إلا أن مان يونايتد واجه صعوبات عديدة في تلك المباراة، ولم ينقذه سوى هدف مدافعه الفرنسي رافائيل فاران.



وبعد تعادله مع تشلسي في الجولة الأولى، يسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز الأول هذا الموسم، حينما يستضيف بورنموث على ملعب «أنفيلد».



وتفتتح مباريات المرحلة الثانية اليوم بمواجهة تجمع بين نوتينغهام فوريست وضيفه شيفيلد يونايتد.



وتأجلت مباراة لوتون تاون وضيفه بيرنلي المقررة غدا بسبب عملية التطوير في ملعب لوتون والتي تأخرت حتى الآن في محاولة لتطبيق معايير رابطة الدوري الإنجليزي.



وفي باقي المباريات غدا، يستضيف فولام نظيره برينتفورد في ديربي «غرب لندن»، فيما يحل برايتون ضيفا على ولفرهامبتون.