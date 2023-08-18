يحل ريال مدريد ضيفا على ألميريا في مواجهة سهلة على الورق غدا السبت ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم. وكان الفريق الملكي بدأ الموسم بالفوز على أتلتيك بلباو 2-0، ويدرك مدربه كارلو أنشيلوتي أن مثل هذه النقاط يمكن أن تكون حاسمة في تحديد البطل، وعليه فإن المطلوب عدم إهدار أي نقطة خاصة أمام الصغار، في حين ألميريا الذي نجح بالبقاء في الأضواء بالموسم الماضي فيسعى للاستمرار فيها.



وخضع الحارس البلجيكي لريال مدريد تيبوا كورتوا لعملية جراحية «ناجحة» في الركبة لمعالجة إصابة تعرض لها خلال التمارين، وذلك وفق ما أفاد النادي الملكي.



وقال ريال في بيان مقتضب، إن الحارس الدولي البلجيكي «خضع لعملية جراحية ناجحة اليوم لمعالجة التمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى». ويلعب غدا ريال سوسييداد مع سلتا فيغو، وأوساسونا مع أتلتيك بلباو، فيما تفتتح المرحلة اليوم بلقاءي ريال مايوركا مع فياريال، وفالنسيا مع لاس بالماس.



إصابة أراوخو بفخذه الأيسر



أصيب الأوروغوياني رونالدو أراوخو قطب دفاع نادي برشلونة بفخذه الأيسر ولن يكون قادرا على خوض مواجهة قادش الأحد في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، بحسب ما ذكر النادي الكاتالوني.



ولم يوضح حامل لقب الدوري الإسباني مدة غياب اللاعب، لكن الصحف المحلية تحدثت عن ابتعاده نحو شهر عن المستطيل الأخضر.



ويغيب أيضا عن «البلوغرانا» مدربه تشافي هرنانديس والجناح البرازيلي رافينيا بسبب الإيقاف لمدة مباراتين.



فرنسا



تنطلق مساء اليوم منافسات المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي، حيث يلتقي ميتز مع ضيفه مرسيليا، فيما يلعب غدا ليون مع مونبلييه، وتولوز مع باريس سان جرمان.



وخرج البطل الباريسي بتعادل سلبي مخيب مع لوريان على أرضه في الجولة الأولى، وبغياب معظم نجوم الموسم الماضي الذي اكتمل خروجهم برحيل نيمار وأصبحت مهمة المدرب الجديد لويس إنريكي إعادة تأسيس لحقبة جديدة.