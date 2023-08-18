يعود الدوري الإيطالي لكرة القدم الى الواجهة غدا السبت، مع انطلاق الموسم الجديد وسط سباق قد يكون ضيقا على اللقب، بعد موسم هيمن فيه نابولي بشكل كبير وسوق انتقالات صيفي خافت لدى معظم الأندية الكبرى. وقد يكون من حسن حظ الكبار أنهم سيفتتحون الموسم بمباريات سهلة، فنابولي البطل يحل ضيفا على فروسينوني العائد إلى الأضواء بعد غياب 4 سنوات والذي يخوض منافسات «الكالتشيو» للموسم الثالث فقط بتاريخه، علما أنه تأسس مطلع القرن الماضي ويسعى للبقاء موسمين متتاليين بين كبار الكالشيو.



ويدرك نابولي صعوبة الاحتفاظ بلقب «السكوديتو» وسط منافسة شرسة متوقعة وخاصة من قطبي ميلانو، ولم يخسر الفريق الذي سيقوده على الخط المدرب رودي غارسيا الكثير من عناصره التي قادته إلى البطولة بعد ثلاثة عقود.



بدوره، إنتر أحد المرشحين للمنافسة على اللقب يلتقي فريقا حديثا على دوري الأضواء في إيطاليا وهو مونزا الذي يخوض موسمه الثاني فقط، وقد نجح في الموسم الماضي باحتلال المركز الحادي عشر بعدما سجل عددا من النتائج اللافتة ومنها تعادله مع «النيراتزوري» ذهابا 2-2 قبل أن يهزمه في ميلانو بهدف نظيف إيابا.



وكان إنتر تخلى عن بروزوفيتش وسكرنيار وغاليارديني ودزيكو وأونانا، وبالمقابل ضم كوادرادو وبيسيك وأوديرو وسومير، ومازال موقف لوكاكو مبهما حتى الآن يطمح المدرب إنزاغي لتجاوز ما حققه في الموسم الماضي عندما حل وصيفا لبطل الدوري وكذلك وصيفا لبطل دوري أبطال أوروبا وتوج بطلا لكأس إيطاليا. وتعاقد إنتر مع المهاجم النمساوي المخضرم ماركو أرناوتوفيتش على سبيل الإعارة من بولونيا، بحسب ما أعلن النادي اللومباردي.



وهذه المرة الثانية التي يرتدي فيها أرناوتوفيتش (34 عاما) ألوان «نيراتزوري» بعد موسم 2020 لفترة وجيزة.



وتتضمن الإعارة خيار تثبيت العقد لفترة دائمة، مقابل 8 ملايين يورو، قد تصل إلى 10 ملايين بحسب الصحف الإيطالية.



ومنذ 2021، سجل أرناوتوفيتش 25 هدفا في 58 مباراة لبولونيا في مختلف المسابقات.



ويلتقي غدا إمبولي مع هيلاس فيرونا، وجنوى مع فيورنتينا.