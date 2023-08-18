طلبت المدعية العامة في قضية محاولة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، تحديد الرابع من مارس موعدا لبدء محاكمته.



ومن المرجح أن يطلب فريق الدفاع تحديد موعد أبعد زمنيا إذ يواجه الملياردير الجمهوري البالغ 77 عاما أربع محاكمات جنائية في خضم حملته الرئاسية لانتخابات 2024.



في حال وافقت المحكمة على الموعد المقترح ستفتتح الجلسات عشية «الثلاثاء الكبير»، وهو اليوم الذي تصوت فيه أكثر من 12 ولاية في الانتخابات التمهيدية الجمهورية لاختيار مرشح الحزب لاستحقاق 2024، وقبل ثمانية أيام من موعد التصويت في جورجيا. ووجهت المدعية العامة في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، فاني ويليس تهما عدة إلى 18 شخصا على صلة بالتآمر المفترض، بمن فيهم المحامي الشخصي السابق للملياردير الجمهوري رودي جولياني وكبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترامب مارك ميدوز. وجاء في وثيقة طلب تحديد موعد بدء الجلسات التي قدمتها ويليس للمحكمة أنه «في ضوء قضايا جنائية ومدنية أخرى عالقة للمدعى عليه دونالد جون ترامب أمام محاكم شقيقة تقترح ولاية جورجيا مواعيد نهائية معينة لا تتعارض مع جلسات الاستماع المجدولة بالفعل ومواعيد المحاكمة أمام هذه المحاكم الأخرى». ولم يصدر ترامب أي رد فعل فوري على وثيقة ويليس، لكنه سلط الضوء على منشورات في منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» تتهم ويليس الديموقراطية بالتبرع بالمال لصالح قضايا حزبها. وفي سياق متصل، اعتقلت امرأة من تكساس بزعم توجيه تهديدات بالقتل مشحونة بالعنصرية ضد قاضية فيدرالية سوداء ستشرف على محاكمة ترامب.



وفي 5 من أغسطس، تركت ابيغايل جو شراي رسالة هاتفية في مكتب القاضية الأميركية تانيا تشوتكان في واشنطن تضمنت تهديدات لحياتها، بحسب شكوى قدمها عميل في جهاز الأمن الداخلي الأميركي.



ونعتت السيدة (43 عاما) من الفين في تكساس تشوتكان بـ «العبدة السوداء الغبية» وقالت «أنت محط انظارنا. نريد أن نقتلك»، وفقا للوثيقة المقدمة أمام محكمة فيدرالية في منطقة جنوب تكساس.