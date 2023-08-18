قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ امس إن الأمر عائد إلى أوكرانيا لتقرير التوقيت الذي تكون فيه الظروف مناسبة للانضمام إلى أي مفاوضات مع روسيا، مشددا على عدم تغير موقف الحلف بعد تعليقات لأحد المسؤولين الكبار فيه هذا الأسبوع.



وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي بمدينة آرندال النرويجية «الأوكرانيون وحدهم من يمكنهم تقرير التوقيت الذي تكون فيه الظروف مناسبة للمفاوضات ومن يمكنهم تقرير الحلول المقبولة على طاولة المفاوضات». وذكر أن دور الحلف هو دعم أوكرانيا.



ميدانيا، أعلن الجيش الأوكراني امس تحقيق مزيد من المكاسب في هجومه المضاد على القوات الروسية عند الجبهة الجنوبية الشرقية، وذلك بعد يوم من إعلان تحرير قرية كانت تمثل نقطة قوة لروسيا.



وقال الجيش إن القوات الأوكرانية أحرزت تقدما إلى الجنوب من أوروزخين، وهي قرية في منطقة دونيتسك.



وقال المتحدث العسكري أندريه كوفاليوف في تصريحات بثها التلفزيون الوطني «في اتجاه جنوبي أوروزخينن حققت (القوات الأوكرانية) نجاحا».



وقال فلاديمير روغوف، الذي عينته روسيا مسؤولا عن مناطق في زابوريجيا الواقعة تحت سيطرة موسكو، إن أوروزخين وقرية ستارومايورسك المجاورة ليستا تحت السيطرة الأوكرانية. وكتب روغوف على تيليغرام قائلا إن القوات الروسية أوقفت هجوما أوكرانيا على قرية روبوتين في منطقة زابوريجيا غربي أوروزخين صباح امس. ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع بالبلاد قولها امس إن قوات موسكو شنت هجوما ناجحا في منطقة دونيتسك الأوكرانية.



vإلى ذلك، وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القانونين اللذين اعتمدهما البرلمان الأوكراني في 27 يوليو الماضي، بشأن تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة لمدة 90 يوما أخرى حتى 15 نوفمبر المقبل. وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم» أنه تم نشر معلومات حول القانونين المتعلقين بـ «الموافقة على مرسوم الرئيس الأوكراني بشأن تمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا» و«الموافقة على مرسوم الرئيس الأوكراني بشأن تمديد التعبئة العامة» على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني.