بدت مجموعة دول غرب افريقية الاقتصادية «ايكواس» أكثر حزما في تهديدها باستخدام القوة لاستعادة النظام السابق، متهمة المجلس العسكري الذي سيطر على السلطة واعتقل الرئيس محمد بازوم، بانه «يتظاهر بأنه مستعد للمحادثات ويسعى لأسباب لتبرير الانقلاب».



وقال عبدالفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة خلال اجتماع المنظمة الذي عقد في غانا أمس إنه «سيجري استعادة النظام الدستوري في النيجر بكل الوسائل المتاحة»، مؤكدا أن جميع الدول الأعضاء مستعدة للمشاركة في القوة الاحتياطية التي قد تتدخل في النيجر ما عدا الدول الخاضعة لحكم عسكري والرأس الأخضر، في إشارة إلى مالي وبوركينا فاسو، ما يعمق الانقسامات التي تشهدها دولة أفريقيا.



غير أن المفوض لم يستبعد الحلول الديبلوماسية، معتبرا أنه «إذا فشلت جميع الحلول في النيجر فإن قوة إيكواس جاهزة للرد».



وقررت الجماعة التي تشعر بالقلق حيال سلسلة انقلابات عسكرية متتالية في المنطقة، تشكيل «قوة احتياط» لوضع حد للانقلاب في النيجر.



ويأتي الاجتماع الذي يختتم اليوم، بعد تجدد أعمال العنف في الدولة التي يسيطر عليها المتمردون، حيث قتل 17 جنديا نيجريا على الأقل في كمين في جنوب غرب البلاد.



وفي واشنطن، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن سفيرة جديدة للولايات المتحدة ستتوجه قريبا إلى النيجر في إطار جهود ديبلوماسية لوضع حد للانقلاب.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل إن واشنطن تتطلع إلى وصول السفيرة كاثلين فيتسغيبون إلى نيامي، مشددا على أن توجهها إلى النيجر ليس قبولا باستيلاء العسكريين على السلطة في البلاد.



في هذه الأثناء، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من احتمالات تفشي الجوع في النيجر، ودعا إلى استجابة إنسانية لحشد 584 مليون دولار لتلبية تلك الاحتياجات، مشيرا إلى أن أكثر من 3 ملايين شخص كانوا يعانون بالفعل من قبل من انعدام الأمن الغذائي الحاد في موسم العجاف الحالي.