استقبل وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في الرياض امس، بمناسبة زيارته الرسمية للمملكة التي تعد الأولى من نوعها منذ سنوات.



وعقد الوزيران جلسة مباحثات رسمية ناقشت العديد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية والتطورات الدولية والاقليمية.



وأكد وزير الخارجية السعودي أن استئناف العلاقات الديبلوماسية مع إيران نقطة مفصلية للأمن بالمنطقة. وشدد على تطلع المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية مع طهران، مضيفا أن «الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة بين الجانبين».



وأشار الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر صحافي مشترك مع أمير عبداللهيان إلى أن المملكة حريصة على تفعيل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع طهران. وقال: «نسعى لتفعيل العلاقات مع إيران بناء على الاحترام المتبادل»، معربا عن تطلع المملكة إلى زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للمملكة تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



وأضاف أن المملكة تثمن دعم إيران لملف السعودية لاستضافة إكسبو 2030.



من جهته، قال وزير الخارجية الايراني إنه أجرى «مباحثات مثمرة في الرياض»، مثمنا دور المملكة في المنطقة.



وأضاف أمير عبداللهيان: «نشهد اليوم أن العلاقات بين البلدين تسير في اتجاه صحيح وتشهد تقدما، فكلا الطرفين عازم على توسيع وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة».



وتابع: «بإمكاننا العمل مع السعودية لحل الموضوعات العالقة بالمنطقة بشكل فوري»، مشيرا إلى أن طهران تدعم تحقيق الأمن والسلام في المنطقة دون تجزئة.



وأكد وزير خارجية إيران أن الطرفين لديهما اتفاق في وجهات النظر حول العمل على الوثائق والاتفاقات الأساسية التي تمهد لأرضية توسيع التعاون بين البلدين ووضع ذلك على جدول أعمال الطرفين، إضافة إلى تنظيم لجان متخصصة ومتنوعة بين البلدين على رأسها وزيرا خارجية البلدين.



وأشار عبداللهيان الى أنه بحث مع نظيره السعودي بعض الموضوعات المتعلقة بالعالم الإسلامي، وأهمية قيام منظمة العالم الإسلامي بما لها من إمكانات وطاقات كبيرة بدور فاعل في النظام الدولي، إلى جانب التركيز على القضية الفلسطينية التي تعد قضية رئيسية للعالم الإسلامي، مؤكدا الدعم القوي لتلك القضية.



ولفت إلى أن العلاقات مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح وتشهد تقدما. وشدد على أن بلاده عازمة على تطوير وتعزيز العلاقات مع المملكة.



ولفت وزير الخارجية الايراني إلى أن هناك اتفاقا في وجهات النظر بين الجانبين على تفعيل الاتفاقيات الأساسية بينهما، لافتا الى أن الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي سيزور السعودية قريبا. وتوجه بالشكر إلى السعودية على تعاونها في تسهيل الحج والعمرة للإيرانيين.