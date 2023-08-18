بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الغابون الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الغابون وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية إندونيسيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

من جانب اخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى السلطان عبدالله ابن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث تحطم طائرة خاصة في مدينة شاه عالم بالقرب من كوالالمبور وأودى بحياة العديد من الضحايا والمصابين، سائلا سموه المولى تعالى أن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.