استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود عددا من الشباب خلال لقاءات متنوعة استمع فيها إلى آرائهم وتطلعاتهم وكان ضمن تلك اللقاءات مؤسس مركز الكويت للابتكار م.محمد صلاح الرفاعي مؤكدا خلال اللقاء أن المخترعين والموهوبين من الأجيال القادمة هم الثروة الحقيقية للبلاد وأن القيادة العليا لا تألو جهدا في تقديم الدعم اللامحدود لهم وتنمية مواهبهم وتشجيعهم لتقديم المزيد من الابتكارات والاختراعات بما يسهم في رفع مكانة الكويت في المحافل العالمية والسعي إلى مواكبة التطور العالمي والتحول الرقمي.

وعلى صعيد متصل، استقبل الشيخ فيصل الحمود، د.جمعان الوندة، الذي أهدى رسالة الدكتوراه بعنوان «مشكلة الحدود الكويتية- العراقية بين 1958-1963».

وتبادل الطرفان الحديث حول موضوع الرسالة، مثمنا ما تم تناوله في رسالة الدكتوراه وما تضمنته من معلومات قيمة ودراسات مفيدة، فضلا عن الجهد المبذول في الخروج بها على هذا النحو، شاكرا له هذا الإهداء الذي هو محل تقدير.