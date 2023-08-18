بحث رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني م.محمد بوعركي مع نائب رئيس مجلس إدارة «غوغل كلاود» للمبيعات الأمنية العالمية دومنيك دلفينو إمكانية الاستفادة من تكنولوجيا «غوغل كلاود» المبتكرة في تحليل البيانات والأمن السيبراني لتعزيز القدرات الوطنية في مواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة.



وقال المركز في بيان صحافي إن اللقاء الذي عقد في «مبنى الشيخ نواف الأحمد» بمقر وزارة الداخلية تناول مناقشة التطور العالمي سريع الوتيرة في مجال الخدمات السحابية الإلكترونية وتقنية المعلومات لاسيما في مجال الأمن السيبراني للتصدي لأي هجمات.



وأكد بوعركي وفق البيان أهمية الاستفادة من تكنولوجيا «غوغل» وغيرها في مجال تحليل البيانات والأمن السيبراني من أجل توفير بيئة سيبرانية آمنة وفقا لأحدث النظم وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.



وأوضح في هذا الصدد أن من أهم أولويات المركز الاهتمام بالعناصر الوطنية العاملة في جميع جهات الدولة وتوفير أفضل دورات التدريب لهم في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني للمحافظة على المنظومة المعلوماتية في البلاد بالشراكة مع «غوغل كلاود» وغيرها من الشركات الكبرى.



وأكد حرص المركز على الاستفادة من خبرات «غوغل» المتخصصة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي مشيرا إلى التزام المركز أيضا بتعزيز قدراته في مجال الأمن السيبراني للوصول الى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية وتحسين الأمان التقني لجميع الخدمات الالكترونية الوطنية بغية تحقيق التحول الرقمي الآمن الذي هو من أهم ممكنات رؤية «كويت جديدة 2035» ومن أهم أولويات حكومة الكويت للسنوات المقبلة.