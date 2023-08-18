بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا له دوام الصحة والعافية.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الغابون الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، وراجيا له دوام الصحة والعافية.



من جانب اخر، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى جلالة السلطان عبدالله ابن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث تحطم طائرة خاصة في مدينة شاه عالم بالقرب من كوالالمبور وأودى بحياة العديد من الضحايا والمصابين، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء.