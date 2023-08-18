عاطف رمضان



أطلقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية دليلا شاملا لخدماتها المقدمة عبر تطبيق سهل الحكومي.



وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن دليل الخدمة الجديد يتيح الفرصة للمواطنين المستفيدين للتعرف على المعلومات المرتبطة بالخدمات السكنية لتوفير الوقت والجهد عليهم والإجابة عن كل التساؤلات المرتبطة بالمستندات المطلوبة وكيفية إجراء المعاملات.



وتكمن أهمية الدليل في كونه يسهل على المواطنين تقديم معاملاتهم عبر تطبيق سهل، حيث يتم حصر وتوثيق المعلومات الأساسية عن الخدمات المقدمة ونشرها عبر الموقع الرسمي للمؤسسة.



أما عن محتويات الدليل فتم توزيعها على 3 أقسام: نوع الخدمة واسمها والمستندات المطلوبة لها وطريقة إجرائها خطوة بخطوة، حيث يصل عدد المعاملات المنفذة عبر «سهل» إلى 24 ألف معاملة موزعة على 7 بنود رئيسية من الخدمات.



وذكرت المؤسسة أنها ومن خلال القطاع المختص حريصة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الربط الآلي مع جهات الدولة لتوفير بعض البيانات الخاصة بمعاملاتهم تسهيلا عليهم، مبينة انها أطلقت في وقت سابق 25 خدمة إلكترونية عبر «سهل».