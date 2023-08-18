بداح العنزي



أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة تعميما بخصوص التدقيق على تراخيص الإعلانات.



وقال الشعلة في التعميم: لمقتضيات المصلحة العامة وتأكيدا على الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بتنظيم العمل في الجهاز التنفيذي وفروع البلدية في المحافظات، وسعيا نحو تعظيم إيرادات البلدية من خلال التفتيش والرقابة على التراخيص الخاصة بالإعلانات في كل مناطق الكويت وتفعيل الدور الرقابي للبلدية ونظرا لطبيعة العمل في إدارات تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بأفرع البلدية بالمحافظات يجب ما يلي:



أولا: على كل الموظفين الإشرافين بإدارات تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية - مراقبة المحلات والإعلانات بأفرع البلدية بالمحافظات بمختلف مسمياتهم الوظيفية (مدير - مراقب - رئيس قسم) الالتزام بالتعليمات الآتية:



٭ القيام بجولات ميدانية دورية لا تقل عن 3 جولات أسبوعيا على كل المناطق الخاضعة لإشرافهم وفقا للتقسيم الإداري للتأكد والتحقق من: التزام الشركات والمؤسسات بتراخيص الإعلانات الممنوحة لها وصحة سريانها مثل إعلانات الأسطح والشاشات وإعلانات المجمعات التجارية والباصات والإعلانات التعريفية وغيرها من الإعلانات الأخرى المسموح بها طبقا للوائح والنظم المعمول بها في بلدية الكويت.



٭ قيام مفتشي الإعلانات في أفرع البلدية بالمحافظات بالمهام الوظيفية الموكلة لهم وفقا للقرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 المشار إليه وعلى الأخص التأكد من من صحة وسريان تراخيص الإعلانات التجارية، مع ضرورة التأكد من مطابقة المساحة المرخصة مع المساحة المنفذة للإعلان، لما لذلك من انعكاس مباشر على الرسوم المستحقة عن ترخيص الإعلان، وعلى أن يقوم مفتشو الإعلانات بعمل جدول أسبوعي بما تم إنجازه يشتمل على إحصائية بالمخالفات والإنذارات وقيمة الرسوم المحصلة، وعلى أن تقوم إدارات تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بأفرع البلدية في المحافظات بإعداد تقارير شهرية بالمبالغ المحصلة ترسل إلى إدارة الشؤون المالية.



٭ الرد على الشكاوى الواردة إلى البلدية من خلال برنامج الواتساب أو e.baladia أو الخط 139 بشأن الإعلانات والتعامل مع تلك الشكاوى ومعالجتها بالسرعة الممكنة.



٭ رفع تقرير دوري شهريا إلى مدير عام البلدية بما تسفر عنه الجولات الميدانية سواء من حيث مدى التزام أصحاب الرخص الإعلانية بنظم ولوائح البلدية أو مدى التزام موظفي إدارات تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بمهام وظيفتهم.



ثانيا: تقوم إدارة الشؤون المالية بالتحقق من المبالغ المحصلة ومطابقتها بالتقارير الشهرية المرسلة من إدارات تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بأفرع البلدية بالمحافظات.



ثالثا: تقوم إدارة مركز نظم المعلومات بتفعيل التجــديد الإلـكتـــروني لتراخيص الإعلانات التجارية بكل أنواعها أسوة بنظام التجديد للإعلانات التعريفية للمحلات المعمول به حاليا.



رابعا: على قطاع الرقابة والتفتيش التحقق من جميع ما ورد أعلاه وعمل تقرير بذلك وطلب إحالة المقصرين إلى الإدارة القانونية إن وجد، وعلى كل المعنيين، كل فيما يخصه، الالتزام بتنفيذ ما جاء في هذا التعميم من أحكام، ومن يخالف يعرض نفسه للمساءلة التأديبية.