عاطف رمضان



توقع الباحث القانوني في قسم البحوث والتخصيص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ثامر الرشيدي، ان يتم الإعلان عن أسماء المواطنين المخصصة لهم قسائم حكومية في مشروع جنوب سعد العبدالله للضاحية N4 في 13 سبتمبر المقبل، مشيرا إلى ان N4 ستكون توزيعاتها من 13 إلى 12 توزيعة لحين نزول المخطط الرسمي لها، وسيتم توزيعها أسبوعيا خلال شهر سبتمبر إلى ان تستوفي توزيعاتها بالكامل.



وأضاف الرشيدي، في تصريح لـ «الأنباء»، ان مشروع جنوب سعد العبدالله يتم توزيعه أسبوعيا عبر نشر أسماء المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع، وان المؤسسة تنشر أسماء المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية كل يوم أربعاء عبر موقعها الإلكتروني، كما ان هذه الأسماء يتم نشرها في الجريدة الرسمية.



وأوضح ان استلام البطاقات يكون يومي الخميس والأحد وتوزيع بطاقات الاحتياط يكون يوم الاثنين. وقال: بخصوص التوزيعة السابعة من N3، الاحتياط الخاص بها وصل إلى 1 نوفمبر 2005 والأساسي وصل الى29 أبريل 2004، أما بخصوص توزيعات N3 للتوزيعة الثامنة فكانت وصلت في الأساسي إلى 9 يونيو 2004 والاحتياطي وصل إلى نوفمبر 2004.



ولفت إلى ان المؤسسة أعلنت عن توزيع N3 للدفعة التاسعة من مشروع جنوب سعد العبدالله، وان الأسماء الأساسية وصل عددها إلى 26 يوليو 2004 وألية التوزيع تتم من خلال الأسماء الأساسية.



وبين ان الأسماء الأساسية تم نشرها امس الأربعاء وتوزيع البطاقات الأساسية يومي الخميس والأحد 16 و20 الجاري، أما في حال وجود تخلف لشخص عن استلام البطاقة يتم تسليمه يوم الاثنين حسب الأولوية، حيث يراجع المؤسسة ويكون متواجدا في مسرح قاعة معرفي لحين ورود أولويته ويتسلم بطاقته وبعدها يدخل مع الأساسيين يوم الأربعاء.



وزاد: أما في حال وجود استفسار تتم مراجعة المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني أو الـ «كول سنتر». وأشار الرشيدي إلى ان المؤسسة أعلنت عن توزيع الدفعة التاسعة من N3 والمتبقي 3 توزيعات هي 10 و11 و12 وبعدها سيتم توزيع N4 ، ويتوقع ان تكون أول توزيعة سيتم الإعلان عنها في 13 سبتمبر المقبل.



وذكر ان استلام قرار التخصيص لا يعتبر دخول القرعة، فمن يتسلم قرار التخصيص ينتظر نزول اسمه في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمؤسسة، وعند ورود أولويته يراجع المؤسسة لاستلام البطاقة، لدخول القرعة فلا يحق للشخص الرجوع عن دخول القرعة لأنها ستكون ملزمة ولا يستطيع التراجع عنها.



ونصح الرشيدي المتقدمين للتخصيص بمراجعة خطوات التخصيص على تطبيق سهل الحكومي، وإذا كان هناك أي تأخير يتم الاتصال بالـ «كول سنتر» للمؤسسة او يراجع المؤسسة أو الإدارة المختصة وهي إدارة التخصيص وستتم موافاته بالإجابة عن الأسئلة.



وزاد: الأفضل ان يتابع المواطن خطوات التخصيص أولا بأول، لأن أحيانا تكون هناك نواقص لا يستكملها ويتعطل ملفه لفترة قد تصل إلى شهرين او ثلاثة أشهر، في حين ان المعاملة الطبيعية تكون خالصة خلال 3 أسابيع.