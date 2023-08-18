ليلى الشافعي



نظمت الهيئة العامة لشؤون القصر حملة توعية بصحة الفم والأسنان للموظفين والعاملين فيها بالتعاون مع عيادة الميدان للأسنان، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز خدماتها المتنوعة المقدمة للكوادر العاملة في مختلف قطاعاتها وإداراتها.



وقالت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ماجدة الفضالة إن الهيئة وفي إطار اهتمامها بصحة كوادرها وتلبية رغباتهم تنظم وبشكل دوري حملات توعية صحية رغبة منها في تعزيز التواصل الدائم والفعال مع الموظفين والمراجعين من مختلف الفئات.



وأشارت الفضالة الى أن الحملة نظمت أمس واستضافت خلالها عيادة الميدان المتنقلة بمبناها الرئيسي في منطقة المرقاب، تضمنت قيام الفريق الطبي للعيادة بعمل الفحوصات اللازمة للراغبين من العاملين في الهيئة إضافة الى تقديم النصائح والاستشارات الطبية لهم والإجابة عن كافة استفساراتهم المتعلقة بصحة الفم والأسنان، مؤكدة الحرص على تنظيم العديد من العروض والحملات التي تحظى باهتمام العاملين بها والمشمولين برعايتها.