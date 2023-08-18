عبدالعزيز الفضلي



بعد توقف أكثر من 40 عاما قامت وزارة التربية بإعادة فتح المرحلة الابتدائية في التعليم الديني، حيث خصصت مدرسة بشكل رسمي بمنطقة غرب عبدالله المبارك لتكون معهدا دينيا للبنات وسيتم افتتاحها مع بداية العام الدراسي الجديد وهناك توجه لافتتاح مدرسة للبنين في المنطقة نفسها. وأوضحت نشرة، تلقت «الأنباء» نسخة منها، أنه توجد امتيازات خاصة للمعلمين الملتحقين بالمعهد وكذلك مواعيد الحضور والانصراف «6 حصص باليوم الواحد»، مشيرة إلى انه من يرغب من المعلمين للندب بالعمل في المعهد يتم التواصل مع مدير المعهد محمد العجمي. و«الأنباء» تنشر الخطة الدراسية المقررة للمرحلة الابتدائية وفق جدول يوضح المواد الدراسية مع تبيان عدد الحصص الدراسية بالصفوف المختلفة كل أسبوع، ومجموع عدد الحصص الأسبوعية لكل صف.