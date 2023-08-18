عبدالعزيز الفضلي



في إطار الاستعدادات والجهوزية للعام الدراسي 2023 /2024، أصدر وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان قرارات بافتتاح 18 مدرسة في منطقتي الفروانية التعليمية والأحمدي التعليمية.



وقد جاء بيان المدارس على النحو التالي: 4 مدارس لكل المراحل في منطقة الخيران السكنية، 2 رياض الأطفال في منطقة صباح الأحمد السكنية، 7 مدارس لكل المراحل التعليمية في منطقة غرب عبدالله المبارك، معهد ديني ابتدائي بنات غرب عبدالله المبارك، وإعادة افتتاح 2 رياض أطفال في منطقة الظهر، وإعادة افتتاح مدرسة ابتدائي بنين ذات معلمات في منطقة الظهر.