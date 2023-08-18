بشرى شعبان



أعلــن وكيـــل وزارة الشــؤون الاجتماعيــة عبدالعزيز المطيري عن تشكيل لجنة عليا تختص بدعم وتطوير ومتابعة عمل المشروعات الصغيرة في الجمعيات التعاونية واختيار نوع الانشطة الاستثمارية وتنويع فرص الاستثمار أمام المبادرين والنظر والبت في جميع المعوقات والعراقيل التي تواجه أصحاب هذه المشروعات.



وأوضح المطيري، في تصريح صحافي أمس، أن تشكيل هذه اللجنة جاء بناء على توجيهات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، ويترأسها الوكيل المساعد لشؤون التعاون، وعضوية مدير ادارة التنمية التعاونية، وممثلين عن الصندوق الوطني لرعاية وتنميـــة المشروعـــات الصغيرة واعضاء آخرين لدعم اصحابها.



وأفاد المطيري بأنه ستتم مخاطبة اتحاد الجمعيـــات التعاونية لتعميم تشكيل اللجنة على جميع الجمعيات وتفعيــل دورها للقيام بمهامها واختصاصاتها المحددة وفقا للقرار الوزاري رقم 46/أ لسنة 2021 بشأن لائحة تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته.



وأكد ضرورة الالتزام باستيفاء النسبة المقررة وهي 10% من المحلات الاستثمارية في الجمعيات التعاونية لأصحاب المشروعات الصغيرة طبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 2018/14 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.