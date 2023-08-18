محمد الجلاهمة



أحال قطاع الأمن الجنائي إلى إدارة الإبعاد الإداري 30 وافدا، على أن يتم تبصيمهم بحيث يمنعون من دخول البلاد مجددا، وذلك على خلفية حملة تم تنفيذها في مناطق خيطان والفروانية وحولي والسالمية.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء»، إن رجال الأمن الجنائي ضبطوا بحوزة تجار المواد المسكرة نحو 2000 دينار، حيث اعترفوا بأن المبالغ حصاد الاتجار في الخمور ليتم التحفظ على الأموال المضبوطة. وأصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه: أسفرت الجهود والمتابعة الأمنية لقطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، عن ضبط 13 شخصا بتهمة ترويج المواد المسكرة محلية الصنع و8 أشخاص في حالة سكر بين و9 مخالفين لقانون الإقامة في خيطان والفروانية وحولي والسالمية، وتمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.