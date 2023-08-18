تمكن رجال دوريات شرطة نجدة الأحمدي مساء أول من أمس، من ضبط مواطن يعمل عسكريا في أحد المنافذ الحدودية يقود سيارته بحالة سكر وبحوزته زجاجة خمر مستوردة وأخرى محلية في منطقة المهبولة.



رجال دوريات شرطة نجدة الأحمدي وخلال تجولهم مساء أول من أمس في أحد الطرق بمنطقة المهبولة اشتبهوا بسيارة تسير بسرعة وكادت أن تصطدم بدورية النجدة وبعد إيقافها حاول قائدها الهرب فتم ضبطه، حيث اتضح انه مواطن يعمل عسكريا بأحد المنافذ الحدودية، وبتفتيش سيارته احترازيا عثر على زجاجة خمر مستوردة وأخرى محلية، وعليه تم احتجازه وإحالته والخمور المضبوطة إلى الجهات المختصة.