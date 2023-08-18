منصور السلطان



استمرارا لعمليات مداهمة المخازن المخالفة التي تخزن بها المواد الغذائية المدعومة (التموين) من قبل بعض ضعاف النفوس، داهم رجال المباحث الجنائية مطعما في منطقة جليب الشيوخ تخزن به كميات كبيرة من حليب «التموين» المدعوم، البعض منه منتهي الصلاحية ويقدمه كمشروب «كرك» لزبائن المطعم.



وفي التفاصيل، قال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن معلومات سرية وردت لرجال المباحث الجنائية تفيد بأن مطعما في منطقة جليب الشيوخ به مخزن مليء بعلب الحليب المدعوم (التموين) وعقب التأكد من المعلومات، وبالتنسيق مع وزارة التجارة والبلدية وإصدار إذن من النيابة العامة تمت مداهمة المطعم الذي عثر بداخله على ما يقارب 100 علبة حليب بودر مدعوم، كما تم العثور على حليب منتهي الصلاحية يقدم لزبائن المطعم.



كما جرى ضبط وافد آسيوي يدير العمل في المطعم واعترف بأنه يشتري الحليب المدعوم من أشخاص آسيويين في منطقة جليب الشيوخ بثمن بخس ويقدمه لزبائنه مع الشاي (كرك).



وعليه تمت إحالته إلى الجهة المختصة وقام موظفو البلدية بإغلاق المطعم بالشمع الأحمر.