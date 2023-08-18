مبارك التنيب



سجل رجال امن مخفر ميدان حولي قضية سكر في مكان عام وإزعاج المارة ضد مواطن في العقد الثاني من عمره وذلك بعد بلاغ عن وجود شخص نائم بالقرب من أحد المجمعات التجارية في منطقة حولي.



تفاصيل القضية كما رواها مصدر امني لـ «الأنباء»، أن بلاغا ورد لغرفة عمليات وزارة الداخلية مساء اول من امس يفيد بوجود شخص يتسبب في ازعاج مرتادي أحد المجمعات التجارية بمنطقة حولي، وعلى الفور توجه رجال شرطة مخفر ميدان حولي لموقع البلاغ، حيث شاهدوا شخصا قد خلد للنوم بالقرب من المجمع التجاري وهو بحالة يرثى لها، وبعد إيقاظه تبين انه بحالة سكر شديد، وبالاستعلام عنه اتضح انه مواطن في العقد الثاني من عمره، فتمت إحالته إلى المباحث، حيث أفاد خلال التحقيق معه بأنه توجه إلى منطقة الصليبية واشترى مواد مسكرة وتناولها بالقرب من المجمع التجاري ولا يعلم ماذا حدث له بعد ذلك.