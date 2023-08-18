منصور السلطان



أحبط رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات محاولة هروب شريكة الآسيويتين اللتين ضبطتا خلال تسلم 3 طرود بها نحو 15 كيلوغراما من مخدر الماريغوانا، حيث ضبطت الآسيوية الهاربة قبل أن تغادر إلى موطنها، فيما قالت الوافدة إنها علمت بضبط صديقتيها فقررت المغادرة قبل أن يقبض عليها دون أن تعلم أن رجال المكافحة أدرجوا اسمها على قوائم إلقاء قبض ومنع السفر، وضبطت الهاربة بعد أقل من 12 ساعة من ضبط امرأتين من الجنسية الآسيوية.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء»: بعد إحباط رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات محاولة امرأتين من الجنسية الآسيوية ضخ 15 كيلوغراما من مادة «الماريغوانا» مهربة في 3 طرود عبر بريد الشحن الجوي، وتم ضبطهما واعترفتا بأن لديهن شريكة ثالثة، وبعد البحث والتحري تبين أن الشريكة الثالثة أيضا آسيوية وتستعد للسفر إلى بلدها، وعليه أدرجت في قوائم منع السفر، ولدى دخولها المطار والتوجه إلى الحاجز الأمني تم إلقاء القبض عليها وإحالتها إلى الإدارة العامة وإخضاعها للتحقيق، حيث اعترفت بأنها الشريكة الثالثة لعصابة جلب وترويج مادة «الماريغوانا» المخدرة، وأنها كانت تحاول الهرب إلى بلدها بعد أن تأكدت أن شريكتيها تم ضبطهما. هذا، وتم استكمال التحقيق مع المتهمات الثلاث تمهيدا لإحالتهن إلى النيابة العامة.