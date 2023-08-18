منصور السلطان



ألقى رجال الأمن القبض على مواطن بحالة تعاط وبحوزته مواد مخدرة خلال مروره على نقطة تفتيش أقيمت مساء أول من أمس في مدينة جابر الأحمد بعد فشل محاولته في الهرب.



ووفق مصدر أفاد بأنه خلال قيام رجال أمن مخفر مدينة جابر الأحمد مساء أول من أمس بعمل نقطة تفتيش على مدخل المنطقة شوهدت سيارة حاول قائدها الهرب، وبعد إغلاق الطريق أمامه والتوجه له تبين انه بحالة تعاط، وبالاستعلام عنه اتضح انه مواطن في العقد الثالث من عمره ومن أرباب السوابق، وبتفتيشه قبل صعوده لدورية الشرطة عثر معه على مواد مخدرة (شبو وكيميكال وحبوب مخدرة) بالإضافة إلى أدوات تعاط.



وعليه تمت إحالته وكمية المواد المخدرة المضبوطة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.