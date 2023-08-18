العربون في الذهب والعملات



هل يجوز العربون في الذهب أو في شراء العملات كالدولار مقابل الدينار الكويتي، وذلك لحجز ذلك المبلغ لفترة مؤقتة؟ جزاكم الله خيرا.



٭ لا يجوز إلا يدا بيد ومثلا بمثل ويدفع المبلغ كاملا.



الجيلاتين البقري



هل يجوز أكل الجيلاتين البقري الموجود في الجيلي؟ إذا علم ان البقر ليس مذبوحا ذبحا إسلاميا.



٭ نعم، يجوز.



الوشم



أنا شاب مسلم وأحمل على جسمي وشما على شكل هيكل إنسان وثعبان، لقد تم الوشم أيام المراهقة، فما حكم الدين في ذلك؟ وهل تجوز لي الصلاة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.



٭ نعم، تجوز لك الصلاة، بل تجب، وعليك أن تتوب إلى الله فقط.



حلق اللحية



هل تقبل الصلاة لرجل يحلق لحيته او ثوبه طويل؟ وجزاك الله ألف خير.



٭ نعم تقبل، ولكن على المسلم أن يحرص على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فحلق اللحية حرام، وكذا إطالة الثوب تحت الكعب، نسأل الله أن يهدينا جميعا لاتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.



العطور النسائية



أقوم باستخدام العطور النسائية والقصد منها فقط جمالية رائحتها وتميزها، فأنا أحب أن أظهر بأحسن صورة وأحسن رائحة.. أفيدوني، وجزاكم الله خيرا.



٭ لا مانع.



بيع الراتب



هل يجوز بيع الراتب الحالي او التقاعدي بنسبة معينة على التأمينات الاجتماعية وعلى ان يعود المبلغ الى التأمينات بزيادة 2% من نسبة البيعة الأصلية؟



٭ لا يجوز بيع الراتب وهو من القمار. هذا، والله أعلم.