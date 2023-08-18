وجه النائب شعيب شعبان سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك قال في مقدمته، استنادا إلى نص المادة رقم (99) من الدستور وإلى نصوص المواد 121 حتى 125 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعلى ضوء ما سبق «بما يخص الخطوط الجوية الكويتية».



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي مشفوعا بالمستندات:



1 - مدى صحة حصول رئيس وأعضاء مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية والرئيس التنفيذي ومساعديه وآخرين من المقربين منهم لعضوية نادي الواحة من الفئة الأعلى «البلاتينيوم» دون استيفائهم للشروط المطلوبة للحصول على العضوية؟ كما يرجى تزويدي بجدول تفصيلي يبين من خلاله رقم العضوية وتاريخ الحصول على العضوية والشروط المستوفاة للحصول على عضوية البلاتينيـــــوم وذلك لجميع الحاصلين على العضوية منذ تاريخ 1/1/2020 حتى تاريخ ورود السؤال.



2- ما نوعية وأعداد عقود العمل المختلفة التي يتم بموجبها تعاقد الموظفين مع الخطوط الكويتية؟ وماهي أسباب عدم الالتزام بعقد موحد مع الموظفين؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن تلك العقود



3- ما أسباب ارتفاع أسعار تذاكر طيران الخطوط الجوية الكويتية مقارنة مع باقي خطوط الطيران المصنفة عالميا؟



4- ما أسباب نقص وتردي الخدمات الأساسية والترفيهية للمسافرين على طائرات الخطوط الجوية الكويتية؟



5- فيما يتعلق بتأخير رحلات الطيران للخطوط الجوية الكويتية في الفترة الأخيرة، يرجى افادتنا بالتالي مشفوعا بالمستندات إن وجدت:



أ- ما الأسباب التي أدت لتأخير رحلات الطيران لعدد من الوجهات المختلفة ولساعات طويلة رغم تصريح الادارة العليا في الخطوط الجوية الكويتية بانتهاء أزمة تأخير الرحلات؟



ب- ما الطريقة المتبعة للتعامل مع المسافرين الذين تم تأخير رحلاتهم لساعات طويلة؟ وهل تم تعويضهم نتيجة ذلك التأخير؟



ج- مدى صحة تأخير عدد من الرحلات بسبب وجود نقص في أعداد طاقم الطائرات ونقص موظفي صيانة الطائرات من مهندسين وميكانيكيين؟



د- ما خطة الطوارئ التي وضعتها الادارة العليا لحل أزمة تأخير الرحلات التابعة للخطوط الجوية الكويتية؟



هـ- ما أسباب عدم صيانة والتأكد من جاهزية طائرات الخطوط الجوية الكويتية قبل موسم السفر؟