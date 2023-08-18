أصدرت وزارة التجارة والصناعة أمس تعميما على مراقبي الحسابات بكل الشركات المساهمة بوجوب تضمين ميزانية تلك الشركات بندا يقضي باحتساب نسبة 1% من الأرباح السنوية الصافية لكل شركة لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.



وأوضحت «التجارة» في بيان صحافي، أن هذا التعميم جاء وفقا للمرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 1976 بالاعتراف بالشخصية المعنوية لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي. وأضافت أنه يجب على مراقبي الحسابات للشركات المساهمة بأنواعها إضافة بيان سداد حصة «التقدم العلمي» ضمن العناصر المطلوب ذكرها في التقرير المالي لمراقبي الحسابات والبالغة 1% من صافي الأرباح السنوية للشركات المساهمة.



وذكرت أنه في حال اعتماد التقرير وإصداره بدون ذكر هذا البيان ستتم مخالفة مراقب الحسابات المسؤول عن إعداده طبقا لأحكام القانون (رقم 103 لسنة 2019) بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ولائحته التنفيذية.



وفي سياق متصل، قالت «التجارة»، إنه على جميع الشركات المساهمة تعديل عقد التأسيس متضمنا مادة تختص باستقطاع نسبته 1% من صافي أرباح الشركة لصالح مؤسسة التقدم العلمي في أقرب موعد جمعية عامة غير عادية تتم الدعوة إليها.



وأضافت أنه لن يتم منح أي موافقة على عقد جمعية عامة غير عادية إلا بعد إدراج بند احتساب الـ 1% من الأرباح للمؤسسة في جدول الأعمال.



وأفادت بأنه يجب على جميع الشركات المساهمة إرفاق شهادة براءة ذمة صادرة من مؤسسة التقدم العلمي تفيد بسداد الشركة حصتها المقررة من الاستقطاع.

..وتحذّر من التعامل مع مواقع مشبوهة تنتحل اسمها

حذرت وزارة التجارة والصناعة المواطنين والمقيمين من التعامل مع المواقع الالكترونية المشبوهة التي تنتحل اسم الوزارة وتقوم بعمليات نصب واحتيال بحجة تقديم الشكاوى والبلاغات. وأكدت الوزارة في بيان صحافي أمس أن عمليات الاحتيال التي تعرض لها بعض المواطنين والمقيمين لم تتم من خلال موقع أو حساب الوزارة الرسمي على شبكة (الانترنت) أو من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأشارت إلى أنها تراجع باستمرار إجراءات حماية بيانات المستخدمين، مبينة أنها تتابع وترصد عمليات النصب والاحتيال التي تقوم بها هذه المواقع المشبوهة.



وأوضحت أنها تبادر باستمرار بالتبليغ الفوري عن تلك العمليات الى الجهات المختصة ممثلة بإدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية لاتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل منع عمليات النصب والاحتيال ومن بينها حجب هذه المواقع الالكترونية.