محمود عيسى



ذكرت وكالة ستاندرد أند بورز (S&P) ان الكويت أصبحت أكبر مصدر لوقود السفن الى قطر التي تعد من اكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وذلك بفضل حصول مصفاة الزور التي افتتحت حديثا على حصة من السوق بمنتجات من بينها زيت الوقود ووقود الطائرات والديزل والنافتا والبنزين.



وقال قسم غلوبال كوموديتي انسايتس بالوكالة ان مصفاة الزور شحنت منذ بداية عام 2023 نحو 3 ملايين برميل من زيت الوقود إلى قطر، ونقلت الوكالة عن بيانات الشحن التي تصدرها «كبلر» ان الكويت انتزعت هذا المركز العام الماضي من مزودين في البحرين وماليزيا وسنغافورة. وكانت المصفاة قد بدأت في نوفمبر بتصدير وقود الطائرات والنافتا وزيت الوقود منخفض الكبريت بعد تشغيل الوحدة الأولى من وحداتها الثلاث لتقطير النفط الخام وبخطط لبلوغ طاقة إنتاجية بحدود 615 الف برميل يوميا بنهاية العام.



وقد سجلت صادرات الكويت رقما قياسيا في صادراتها من زيت الوقود منخفض الكبريت الى قطر خلال شهر مارس الماضي حيث بلغت 27 الف برميل يوميا. واستمر تدفق هذه الصادرات حيث بلغ ما استوردته الدوحة يوميا 20 الف برميل في يونيو و19 الف برميل يوميا في يوليو من زيت الوقود منخفض الكبريت، بعد ان كانت في عامي 2021 و2022 تستورد زيت الوقود منخفض الكبريت من بلدان في شرق آسيا كالهند وماليزيا، الى ان تحولت الكويت عام 2023 لتصبح المزود الرئيسي لقطر بهذه السلعة. وفي هذا السياق، قالت المدير العام لوكالة «فاكتس غلوبال اينرجي» في دبي ايمان ناصري ان «سنغافورة كانت تستورد عام 2022 زيت الوقود قليل الكبريت من ماليزيا بشكل رئيسي ولكن صافي صادرات ماليزيا من هذه المادة تراجع بحدة عام 2023 مع استيراد سنغافورة لمزيد من زيت الوقود قليل الكبريت من الكويت، إضافة الى بدء تشغيل مصفاة الزور في أواخر 2022».



وأكدت ان مصفاة الزور ستكون مساهما كبيرا في الزيادة التكريرية التي شهدتها مصافي الشرق الأوسط في الربع الثالث من العام. وحسب تقديرات ستاندرد أند بورز غلوبال كوموديتي انسايتس، فإن الزيادة سترتفع الى 350 الف برميل يوميا عن مستواها في الربع الثاني.



وكشفت الوكالة عن ان مصفاة الزور تأمل أن تضاعف صادراتها من وقود الطائرات الى أوروبا هذا العام، كما انها ستساعد دول الشرق الأوسط على زيادة انتاجها من الديزل والبنزين الى أكثر من 3 ملايين برميل يوميا للمرة الأولى في التاريخ.