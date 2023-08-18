أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 3.75% خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي.



وقالت «الإحصاء»، في بيان أمس، إن معدل التضخم في الكويت استقر دون تغيير مقارنة بيونيو الماضي (على أساس شهري)، مضيفة أن ارتفاع التضخم على أساس سنوي جاء لزيادة في أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية، لاسيما المواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات.



وذكرت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في يوليو الماضي بنسبة 5.79% مقارنة بالشهر ذاته من 2022، كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة بلغت 0.30% على أساس سنوي.



وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 7.07%، كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 3.23%، وكذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 2.52%.



وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 2.34%، في حين شهدت أسعار مجموعة «النقل» ارتفاعا بنسبة 3.11% في يوليو مقارنة بالشهر ذاته من 2022.