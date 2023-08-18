أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) اسم العميل الرابح في سحب حملة «فتح حساب الدروازة إلكترونيا» خلال شهر يوليو، حيث فاز العميل محمد حسين سلمان الأنصاري.



ويأتي هذا السحب بعد تجديد البنك حملته المصممة لتوفير تجربة مصرفية رقمية مميزة، ومكافأة عملائه ممن فتحوا حساب الدروازة إلكترونيا عبر منصاته الرقمية، سواء من خلال «KIB أونلاين» أو تطبيق «KIB موبايل».



وفي هذا الصدد، قال مساعد المدير العام في الإدارة المصرفية للأفراد في KIB، نواف الخريف: «يسرنا الاستمرار في الإعلان عن الفائزين الجدد بسحوبات وجوائز هذه الحملة المميزة، والتي تسهم في توجيه العملاء نحو الادخار بشكل أكبر، وتجسد التزام KIB بتوفير فرصة التمتع بأحدث الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة. كما أن حساب الدروازة، الأقوى من نوعه في الكويت، يواصل استقطاب المزيد من العملاء المهتمين بالتوفير والادخار والربح، في الوقت ذاته، وذلك بفضل فريق عمل KIB المحترف وجهوده الدؤوبة، إضافة إلى الولاء والدعم الدائم من قبل العملاء».



وأضاف الخريف: «نحن نواصل هذه الحملة الفريدة من نوعها، تماشيا مع نهج KIB الهادف إلى تجديد روح الابتكار في التجربة المصرفية المتكاملة التي يقدمها لكل شرائح عملائه، وذلك من خلال المزايا غير المسبوقة، والتركيز على أولوية العميل وضرورة تلبية كافة احتياجاته».



ولفت إلى النجاح المستمر الذي تشهده حملة فتح حساب الدروازة إلكترونيا، مدعومة بكفاءة فريق العمل، الاستجابة السريعة في الوصول الرقمي إلى الخدمات المتنوعة، والقيمة المضافة التي توفرها المكافآت والجوائز ضمن الحملة، إضافة إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنتج المصرفي الأقوى في فئته.