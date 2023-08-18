عمليات تكنولوجيا المعلومات للمجموعة ستشهد تحديثاً رقمياً ملموساً في 6 أسواق عالمية



أعلنت مجموعة «Ooredoo»، عن إبرام شراكة جديدة مع «Tech Mahindra» الرائدة في التحول الرقمي والاستشارات وخدمات وحلول إعادة تصميم الأعمال، و«Google Cloud» عملاقة التكنولوجيا العالمية، تهدف إلى تطوير ودفع جهود التحول الرقمي للمجموعة في ست شركات عاملة في أسواق عالمية تتواجد بها المجموعة.



وبفضل الدعم من منصة Google Cloud لتطوير وإدارة واجهة برمجة التطبيقات (Apigee)، ومشاركة Tech Mahindra كشريك التنفيذ، سيتم تحديث عمليات تكنولوجيا المعلومات لـ Ooredoo عبر نشر منهجية قائمة على منصة رقمية ستسهم في تحسين الأداء والخدمات الرقمية المقدمة، ما يؤدي إلى تطوير تجربة العملاء بشكل ملحوظ.



وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo ورئيس مجلـــــس ادارة Ooredoo الكويت: «نحرص في إطار استراتيجيتنا المؤسسية على إبرام وترسيخ الشراكات مع مؤسسات تشاركنا أهدافنا والتزامنا بالابتكار والتكنولوجيا».



وأضاف: «نهدف من خلال هذه الشراكات إلى تحديث خدماتنا وتحقيق الاستفادة القصوى من واجهات برمجة التطبيقات لدينا، ما يمكننا من تزويد عملائنا بخدمات رقمية لا مثيل لها. نحن مسرورون للتعاون مع Google Cloud وTech Mahindra في هذا المشروع التحولي الضخم الذي سيساعد في تسريع عملية التحول الرقمي والارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز منظومتنا الرقمية على امتداد علميات شركاتنا».



وسيسهم الدور الرئيسي لواجهة برمجة التطبيقات في تطوير الابتكار المفتوح، وتوسيع المنظومات، وتطوير تطبيقات الجوال، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والقرارات المستندة إلى البيانات، كما سيساعد بشكل كبير في توسيع آفاق النمو في مناطق العمليات العالمية للمجموعة.



واختتم الشيخ آل ثاني تصريحه، قائلا: «تسلط هذه الشراكات الضوء على التزامنا بتعزيز تنافسيتنا في سوق الاتصالات دائم التطور كما تجسد ثقتنا في القيمة الكبيرة التي ستقدمها شراكتنا مع Google Cloud وTech Mahindra إلى عملائنا والمساهمين من خلال تنفيذ استراتيجيات إدارة واجهة برمجة التطبيقات».



من جهتــه، قـــال رام راماتشاندران، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في Tech Mahindra: «شهد قطاع الاتصالات تحولات جذرية أسفرت عن التحول من اعتماده على الأجهزة إلى اعتماده على البرمجيات وخاصة تلك المدعومة بتقنيات واجهة برمجة التطبيقات. لقد أصبحت الشركات تستخدم واجهة برمجة التطبيقات بهدف بناء قدرات رقمية وتوفير البيانات بصيغة قابلة للاستخدام. إن التعاون بين Tech Mahindra وOoredoo وGoogle Cloud Apigee يشكل علامة فارقة في مسيرة تحول قطاع الاتصالات وتقديم خدمات رقمية لا مثيل لها قائمة على واجهة برمجة التطبيقات. وتعكس هذه الشراكة جهودنا المشتركة لإنشاء منظومة أكثر ترابطا ومرونة وتضع احتياجات العميل في صلب اهتمامها، وتسعى إلى توفير آفاق واسعة من فرص النمو والابتكار».



بدوره، قال غسان كوستا، المدير العام لشركة Google Cloud في قطر: «إن الخبرة الواسعة التي تتميز بها Google Cloud كشركة عالمية رائدة بالتكنولوجيا جنبا إلى جنب مع فهم Tech Mahindra العميق لسوق الاتصالات سيضمن جاهزية Ooredoo لقيادة التحول الرقمي وتوفير خدمات رقمية متطورة لعملائها، سواء داخل شركاتها أو على مستوى القطاع ككل».



وستسـاعد الخبـــرات المشتركة لمنصة Google Cloud بصفتها رائدة عالمية في مجال التكنولوجيا إلى جانب الفهم العميق لأسواق الاتصالات الذي تتمتع به Tech Mahindra، في ضمان ترسيخ مكانة Ooredoo في صدارة مسيرة التحول الرقمي داخليا وفي القطاع على حد سواء، وستمكنها من تقديم خدمات رقمية متطورة إلى عملائها.



وتعد شراكة مجموعة Ooredoo مع Google Cloud وTech Mahindra تجسيدا حيا لالتزامها بتقديم أفضل تجربة رقمية ممكنة، وخدمات عملاء متميزة، ومنظومة شراكات أعمق، ونشر واسع النطاق للخدمات الجديدة والخلاقة عبر تطبيق واجهة برمجة التطبيقات على جميع المستويات المؤسسية.