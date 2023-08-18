يحرص بنك الكويت الوطني على تعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع، وفي هذا الإطار يواصل الوطني تكثيف دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت.



ومع تزايد عمليات الاحتيال وتعدد الطرق التي يسلكها المحتالون، يلتزم بنك الكويت الوطني بحماية حقوق عملائه واتباع جميع تعليمات بنك الكويت المركزي في ذلك الصدد، كما يحرص البنك على نشر جميع المواد التثقيفية والتي تظهر للعملاء حقوقهم وكيفية التقدم بشكاوى من خلال صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي وجميع قنوات التواصل، بجانب النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها لتفادي عمليات الاحتيال.



ومن أبرز النصائح والإرشادات التي يجب على المستخدمين مراعاتها هي ضرورة اختيار كلمات مرور قوية تساعد على حماية الحسابات الشخصية المتعددة عبر الإنترنت، مثل استخدام كلمات مرور مختلفة وعدم توحيدها لجميع الحسابات، حيث يجب أن يكون لكل حساب على الإنترنت كلمة مرور فريدة ومختلفة، لأنه في حال اختراق جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي قد يتسبب استخدام الشخص كلمة مرور واحدة ومشتركة في جعل جميع الحسابات عبر الإنترنت عرضة للاختراقات أيضا.



ونصح الوطني في حملته باستخدام كلمات مرور طويلة تتكون من 8 أحرف على الأقل وأن تحتوي على حروف وأرقام ورموز، فكلما طالت كلمة المرور زادت صعوبة اختراقها، مع مراعاة عدم استخدام المعلومات الشخصية في كلمات المرور مثل تواريخ الميلاد وأسماء العائلة وتسلسل الأرقام البسيط لضمان حماية البيانات المهمة بالنسبة لك بشكل آمن.



وتبرز بوضوح جهود الوطني في توعية عملائه راسخة وركيزة أساسية في استراتيجيته ودائما ما يستخدم جميع قنوات التواصل معهم لتوعيتهم بضرورة الاحتفاظ بأرقامهم السرية وبيانات حساباتهم المالية والشخصية وعدم تقديمها لأي شخص يدعي اتصاله من طرف البنك وكذلك الأمر بالنسبة للرقم السري لمرة واحدة.



كما يعد بنك الكويت الوطني داعما وشريكا رئيسيا لكل حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، وقد دأب البنك بصفته أكبر المؤسسات المالية في الكويت والمنطقة على تنظيم مختلف الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي وتنظيم الفعاليات والدورات التدريبية في مجال مكافحة عمليات الاحتيال والجرائم المالية.



ويلتزم الوطني باعتباره إحدى كبرى المؤسسات المالية في المنطقة بمسؤوليته المجتمعية تجاه المجتمعات التي يعمل بها، كما أن الوطني سباق دائما في أخذ زمام المبادرة لتقديم جميع سبل الدعم للحملات المهمة والاستراتيجية مثل حملة «لنكن على دراية» والتي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمجتمع.