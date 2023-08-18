يقدم بيت التمويل الكويتي (بيتك) لعملائه حاملي البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع خصومات حصرية إضافة إلى عروض عالمية من فيزا وماستركارد، ما يتيح المزايا لمستخدمي البطاقات محليا وعالميا، وتشمل عروض الخصم الذي يصل الى 40% فنادق ووجهات سياحية ومحلات أثاث وملابس وأدوات رياضية ومستلزمات للسيارات.



ومن بين الخصومات المقدمة لعملاء «بيتك» نسبة خصم 10% في محلات ريبوك ونايكي للمستلزمات الرياضية، وشركة علي عبدالوهاب المطوع للأثاث، والشركة العالمية للنظارات، فيما تصل نسبة الخصم إلى 30% لدى شركة نظارات الجميل، و40% لدى شركة زيبارت لحماية وتظليل السيارات.



علاوة على ذلك، يمكن لعملاء «بيتك» التمتع بنسبة خصم تصل إلى 12% في أكثر من 985 ألف فندق وأماكن إقامة عالمية منتشرة حول العالم مع agoda.com عند استخدام بطاقات «بيتك» فيزا، كما يمكن الحصول على يوم إقامة مجاني أو خصم 25% على الحجوزات، ويستطيع العملاء الاستمتاع بمزايا الخصومات عدة مرات طوال فترة صلاحية العرض الترويجي.



وتشمل العروض العالمية من فيزا وماستركارد الاسترداد النقدي الذي يصل إلى 10% عند الحجز من خلال booking.com إضافة إلى خصومات عدة مقدمة من الفنادق على الإقامة لمدة 3 ليال وأكثر.



ويمكن كذلك لحاملي بطاقات «بيتك» فيزا الحصول على خصم يصل إلى 20% عند حجز الغرف والأجنحة الفندقية باستخدام بطاقات فيزا لحجز إقامتهم في سلسلة فنادق ومنتجعات الجميرا في الإمارات العربية المتحدة، المالديف، بالي، المملكة المتحدة، إسبانيا، الكويت، عمان، البحرين، والصين.



وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لعملاء «بيتك» من خلال استخدام بطاقات «بيتك» فيزا وماستركارد الاستمتاع بعروض حصرية تشمل خصومات تصل إلى 15% في فنادق ومنتجعات IHG في أوروبا، المالديف، الهند، الشرق الأوسط وأفريقيا واسترداد نقدي حتى 10% عند حجز عطلتهم المقبلة من خلال booking.com.



كما يمكن لحاملي بطاقات «بيتك» ماستركارد الحصول على خصم بقيمة 10% عند الحجز من خلال Rentalcars.com إضافة إلى أسعار حصرية من شركات عالمية لتأجير السيارات مثل Budget وAvis وHertz.



ويتمتع كذلك العملاء حاملو بطاقات «بيتك» ماستركارد بعروض تتناسب مع نمط الحياة اليومي من قرية بيستر (Bicester Village)، وتشمل القرية علامات تجارية فخمة، أجواء ريفية، خدمات ترحيبية ومتميزة، حيث تقدم العلامات التجارية العالمية الرائدة خصما يصل إلى 60% وأكثر بسعر التجزئة في المتاجر الفاخرة طوال العام، لذا يحصل حاملو بطاقات «بيتك» ماستركارد على:



دعوة خاصة لكبار الشخصيات (VIP) (يتم استبدالها ببطاقة خاصة لكبار الشخصيات للحصول على خصم إضافي بقيمة 10% على المشتريات من المتاجر المشاركة)، خصم يصل إلى 15% على باقات التسوق، خصم يصل إلى 15% على خدمة السيارة مع السائق في القرى المشاركة، خصم بقيمة 15% على خدمة التسوق السريع (shopping express)، وصلاحية الدخول إلى صالات كبار الشخصيات.



ويمكن للعملاء الاطلاع على تفاصيل حصرية أكثر من خلال الموقع الرسمي لـ «بيتك» وتطبيق KFHonline وفقا للشروط والأحكام. كما يمكن لعملاء «بيتك» استخدام نقاط «بيتك» للحصول على أكثر من 100 عرض من 250 علامة تجارية وأكثر بواسطة برنامج مكافآت «بيتك».



ويهدف «بيتك» إلى منح عملائه حاملي البطاقات الائتمانية مزايا وقيمة مضافة في إطار تعزيز ولاء عملائه ومكافأتهم، مع تنمية الحصة السوقية لـ «بيتك» في سوق البطاقات المصرفية في البنوك المحلية، وتدعيم القدرة التنافسية لبطاقاته من خلال ربطها بالعديد من برامج المزايا والخدمات لتلبية تطلعات العملاء، كما أن تنوع الخصومات يؤكد حرص «بيتك» على أن تصل مزاياه إلى مختلف نواحي اهتمامات وتطلعات العملاء على تعدد ثقافاتهم واحتياجاتهم.